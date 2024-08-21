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نادر السيد يعلق على خروج الزمالك من كأس مصر أمام طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد حارس الزمالك السابق، أنه يعتبر الموسم الحالي بمثابة موسم تحضيري للموسم المُقبل من أجل التربع على منصات التتويج.

نادر السيد: كنت أتمنى التتويج بكأس مصر

قال نادر السيد في تصريحات لبرنامج “زملكاوي”: “الفريق مر بالكثير من الصعوبات في الموسم الحالي، بداية من إيقاف القيد قبل انطلاق الموسم، وتغيير الأجهزة الفنية، وهو ما يدفع المسؤولين للتحضير الجيد للموسم المُقبل”.

وأضاف: "تحقيق الزمالك لقب الكونفدرالية وسط هذه الظروف الصعبة أمر جيد، وكنت أتمنى ختام الموسم بحصد لقب كأس مصر والذي كان في المتناول".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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