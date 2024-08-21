نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر السيد يعلق على خروج الزمالك من كأس مصر أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد حارس الزمالك السابق، أنه يعتبر الموسم الحالي بمثابة موسم تحضيري للموسم المُقبل من أجل التربع على منصات التتويج.

نادر السيد: كنت أتمنى التتويج بكأس مصر

قال نادر السيد في تصريحات لبرنامج “زملكاوي”: “الفريق مر بالكثير من الصعوبات في الموسم الحالي، بداية من إيقاف القيد قبل انطلاق الموسم، وتغيير الأجهزة الفنية، وهو ما يدفع المسؤولين للتحضير الجيد للموسم المُقبل”.

وأضاف: "تحقيق الزمالك لقب الكونفدرالية وسط هذه الظروف الصعبة أمر جيد، وكنت أتمنى ختام الموسم بحصد لقب كأس مصر والذي كان في المتناول".