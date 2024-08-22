برشلونة يعرض 15 مليونًا لحسم صفقة طريد يوفنتوس

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب نادي برشلونة، من خطوة حسم التعاقد مع لاعب يوفنتوس وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف “الفريق الكتالوني" في الموسم الجديد.

برشلونة يعمل على إنهاء صفقة كييزا

يعمل نادي برشلونة، على ضم فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس الذي بات خارج خطط الجهاز الفني لـ "اليوفي" في المرحلة المقبلة.

وذكر الصحفي نيكولو شيرا، عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن هناك محادثات إيجابية بين برشلونة ويوفنتوس بشأن فيديريكو كييزا.

وأشار نيكولو إلى إن نادي برشلونة سيمنح كييزا راتبًا بقيمة 6 أو 7 ملايين يورو بما في ذلك المكافآت.

ويقدم نادي برشلونة، عرضًا تتراوح قيمته ما بين 10 لـ 15 مليون يورو إلى يوفنتوس من أجل حسم صفقة الجناح الأيسر، الذي أبدى رغبته في الذهاب إلى ملعب “كامب نو” هذا الصيف.

ويرتبط كييزا صاحب الـ26 عامًا، بعقدٍ ساري مع يوفنتوس حتى نهاية موسم 2024-25، وتبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وانتقل كييزا إلى يوفنتوس في صيف 2022 قادمًا من فيورنتينا، وقد خاض بقميص "السيدة العجوز" 131 مباراة بكافة البطولات وسجل 32 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة.