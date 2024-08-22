نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق ينتقد جوميز بعد الخروج من كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن خروج الفريق الأبيض من كأس مصر أمام طلائع الجيش بسبب عدة أخطاء إدارية وفنية، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم إحساس بعدم أهمية البطولة، بالإضافة إلى أنه لا يجب السير على خطى مارسيل كولر مع الأهلي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كولر سافر بعدما تم الاعتذار عن عدم المشاركة في كاس مصر، وسفر جوميز وراء وصول إيحاء للاعبين بعدم أهمية كأس مصر، ومن فترة طويلة الزمالك كان بعيد عن الدوري بعدما حسم الأهلي اللقب، ولذلك كان يجب التركيز على الكأس، لكن جوميز أصر على اللعب بالتشكيل الأساسي ثم منحهم اجازة، ليخرج الفريق خال الوفاض دون بطولة محلية".

تعليق أمير عزمي مجاهد على خروج الزمالك من كأس مصر

أضاف: "مكسب الزمالك من الناشئين هو محمود الشناوي حارس المرمى، واللاعبين اليوم أمام طلائع الجيش ظهرت بعض الأخطاء، ولا أعرف كيف يفرط الفريق في الفوز في الدقيقة الأخيرة بسبب الهجوم على مرمى الطلائع وترك الخط الخلفي، ومحمد شحاتة وزياد كمال شاركوا في المران منذ يومين فقط بعد عودتهم من المنتخب الاوليمبي، والطبيعي كان عدم مشاركة زياد وشحاتة بشكل اساسي".

وواصل: "معظم اللاعبين الذين حصلوا على راحة يتدربون حاليا بشكل فردي، والزمالك كان يجب عليه استدعاء الأساسيين، من أجل تحقيق بطولة كأس مصر، واليوم كان شيكابالا هو أفضل لاعب في المباراة رغم أنه الأكبر سنا".

وتابع: "الزمالك قام بضم صفقات كثيرة ولم يلعب سوى عدد قليل، وهناك لاعبين منهم رحلت بشكل رسمي، ومحمد عاطف من العناصر الواعدة وله مستقبل كبير، ولكن الفريق في حاجة لضم صفقات أفضل، ويجب وجود لجنة تخطيط في الزمالك من أجل مصلحة الفريق مع احترامي لـ حسيبن لبيب وأحمد سليمان".

وأكمل: "بيراميدز يبحث عن تحقيق لقب كأس مصر، وكان يلعب بالفريق كاملًا وكذلك مودرن سبورت وباقي الفرق المصري والإسماعيلي الجميع يبحث عن احراز اللقب، وبعض الفرق قامت باراحة اللاعبين الأساسيين من أجل اللعب بالتشكيل الأفضل في مواجهات كأس مصر".

وأعرب أمير عزمي مجاهد عن اندهاشه من تشكيل الزمالك، مؤكدا بأنه لم يكن يعلم من هم اللاعبين الذين حصلوا على الاجازة أو اللاعبين الذين عادوا من الاجازة، مبديا حزنه الشديد على الخسارة وخروج الزمالك من كأس مصر، مؤكدا بأن طلائع الجيش ولاعبيه لم يصدقوا أنهم تعادلوا، ولاعبي الزمالك كان بامكانهم تسجيل أكثر من هدف، ولكنهم لم يحترموا كرة القدم.