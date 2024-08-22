نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: سر قناة المليار متابع.. مركب الزمالك في الغريق.. قشة بن رمضان.. عندنا كأس عالم.. أباء وأمهات السحرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي في سطور موجزة.

سر قناة المليار متابع



"UR" البرتغالي كريستيانو رونالدو أطلق قناة رسمية عبر يوتيوب حصدت مليون متابع في ساعة واحدة! ورغم أن لاعب النصر السعودي حاليا الشخص الأكثر متابعة على الشبكات الاجتماعية، بـ917 مليون متابع عبر المنصات المختلفة، إلا أنه يسعى إلى إكمال هذا الرقم إلى المليار.. "التخطيط والانتقال للتنفيذ في التوقيت السليم يصنع نجاحات مستمرة".



مركب الزمالك في الغريق



خرج الزمالك من كأس مصر على يد طلائع الجيش، وصوب كل نجوم الزمالك القدامى من مرتادي القنوات الفضائية، طلقاتهم نجو مجلس إدارة النادي.. ولكن! "ظروف الزمالك تتحكم فيه أكثر مما يتحكم المجلس، اتحدوا من أجله وإلا المركب في الغريق".

قشة بن رمضان



عادة ما يتحول الضجيج الكبير حول صفقات اللاعبين الموهوبين إلى قشة تقسم ظهر الصفقة، لذا توقعاتي أن احتمالات فشل إتمام تعاقد الأهلي مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان من ناديه المجري، أكبر من انضمامه للقلعة الحمراء. "داري على شمعتك تقيد.. وإلا فالهواء شديد".

عندنا كأس عالم



كأس العالم للأندية لكرة اليد في مصر، الذي سيقام في القاهرة خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، خطوة ممتازة على الطريق الصحيح ولكن هل وضعنا خطتنا للاستفادة من الحدث بأقصى طريقة ممكنة. "يا ريت مصر تحقق كافة الاستفادات وليس الجزء المعروف لدينا فقط".



أباء وأمهات السحرة



لكل لاعب وكيل، يراعي مصالحه ويوجه خطواته نحو أهداف معينة.. إلا أن هناك بعض النجوم تتحكم في أعمالهم والديهم.. مثل مبابي وحكيمي وغيرهم، وهنا في مصر ظهر والد زيزو لاعب الزمالك ووالدة أحمد الجندي بطل مصر في أولمبياد باريس الأخير. "وراء كل ساحر ناجح في الرياضة.. أب وأم يحمله نحو طريق الذهب".

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