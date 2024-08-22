نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظارة ذكية من سلاح الجو الأمريكي إلى حراسة مرمى الأهلي.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتمد كرة القدم في العصور الحديثة على تقنيات مختلفة ومتقدمة، قد يثير بعضها الدهشة في بداية الاستخدام كونها لا ترتبط بالساحة المستديرة مثل نظارات ستروب المستخدمة في تدريب حراسة مرمى الأهلي مؤخرا.

والتي يطلق عليها أيضا مسمى النظارات الذكية من تصميم و صناعة شركة "VisionUp" اليابانية.

تصميم مميز ومبتكر

اكتسبت النظارة تصميما مميزا مقسم لأربع أقسام، ومزود بإحدى عشر نمط من الأضواء تخصص حسب الرغبة.

وتعتمد تقنية العمل على وميض كل عدسة في النظارة ما بين النمط الشفاف والمعتم، عن طريق مصباح فلاش زينون يتميز بطيف مُعقد ودرجة حرارة لون تبلغ نحو 5600 كلفن، بينما يحصل من يرتديها ع على ضوء مُلّون باستخدام الهُلام.

وتعمل مصابيح فلاش زينون بإخراج ذروة مرتفعة بشكل فوري، جاذبة الإنتباه بالضوء الفوق بنفسجي العميق، بالإضافة إلى وجود لمبة التفريغ الغازي (D2S) بضوء أبيض بارد بدرجة حرارة لون 4250 كلفن، ويكون هذا اللون أقرب إلى الضوء النهاري.

فائدة استخدامها في حراسة المرمى

تعمل هذه النظارات بشكل عام على التركيز بشكل أقوى من العادي وتتبع الأشياء بالعقل، عن طريق إبقاء العينين على الهدف أثناء إتمام المهمة.

بينما على مستوى حراسة المرمى اعمل على تحسين وقت رد الفعل من حيث الدقة والسرعة وتزيد الوعي المحيطي والتوازن ما بين ثبات الجسم في نفس الوقت الذي يقرر فيه الحارس تحريك يده أو قدمه.

ويكون الهدف من هذه النظارات العمل بكفاءة وفعالية أكبر لتحسين رد الفعل بالتنسيق السريع بين العين واليد والذي يجعل الحارس يعمل بكفاءة ودقة عقب خلعها.

تصميم مخصص للرياضين

النظارة الذكية هي واحدة من أدوات سلاح الجو الامريكي والتي تستعمل لتحديد الأهداف وتحسين الدقة.

إلا أن الشركة المصنعة أنتجت تصميم خاص للرياضين أطلق عليه اسم Strobe Elite والتي من أبرز مزاياها تنشيط ومرونة الوعي المحيطي السريع، بتدريب العقل والجسم معًا لمعالجة المدخلات البصرية بكفاءة أكبر، مما يعزز التنسيق والتوقع واتخاذ القرار ويؤدي لرد فعل أسرع وقدرة أفضل على التركيز وتحسين التوازن بشكل عام.

وينصح باستخدام النظارة لمدة 15 دقيقة فقط كل يومين وليس على مستوى التدريبات المستمرة كون ارتدائها بشكل مستمر ينعكس باثار سلبية.

الأهلي ليس الأول

ولم يكن الأهلي هو أول نادي ارتدى نظارة ستروب بل استخدمها الاتحاد السعودي على الاعبين جميعا، وخيتافي الاسباني وماينز الألماني.