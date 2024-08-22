نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك في الكونفدرالية عقب توديع كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعدما ودع بطولة كأس مصر بشكل رسمي، عقب الهزيمة من نظيره طلائع الجيش.

حيث تلقى فريق الزمالك الهزيمة على يد نظيره طلائع الجيش، بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء المباراة والاشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الفائز من مباراة البن الإثيوبي والبوليس الكيني في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حيث ستقام مباراة الزمالك أمام الفائز من البن الإثيوبي، والبوليس الكيني؛ في الذهاب يوم 13 سبتمبر بينما تنطلق مباراة الإياب يوم 20 من الشهر ذاته في الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024\2025.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك في كأس الكونفدرالية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.