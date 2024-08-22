نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك عاجل في الأهلي لحسم صفقة محمد علي بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن أن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سيتوجه قريبًا إلى المجر في إطار مساعي النادي لحسم صفقة التعاقد مع اللاعب محمد علي بن رمضان لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد بشكل رسمي.

أمير توفيق يسافر إلى المجر لإنهاء صفقة محمد علي بن رمضان

وأوضح محمد شبانة خلال تصريحاته التلفزيونية أن أمير توفيق سيغادر إلى المجر صباح اليوم بتوجيه من مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك بهدف التفاوض النهائي مع نادي فيرينسفاروش المجري لضم محمد علي بن رمضان.

تأتي هذه الخطوة في ظل إصرار مسؤولي القلعة الحمراء على التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي لتعزيز الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف شبانة أن النادي الأهلي يواصل سعيه الحثيث لحسم صفقة محمد علي بن رمضان، حيث يدخل أمير توفيق المرحلة الأخيرة من المفاوضات لإنهاء الصفقة بشكل كامل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يُذكر أن النادي الأهلي قد أبرم ثلاث صفقات خلال هذا الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع يوسف أيمن من نادي الدحيل القطري، بالإضافة إلى ضم الثنائي يحيى عطية الله وأشرف داري.