موعد مباراة النصر والرائد في افتتاح دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم في السعودية والعالم العربي انطلاق دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الجديد مساء اليوم الخميس.

يفتتح نادي النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو موسم الدوري بمواجهة قوية ضد الرائد.

موعد مباراة النصر والرائد اليوم

ستُقام مباراة النصر والرائد مساء اليوم الخميس، الموافق 22 أغسطس 2024، على ملعب الأول بارك في الرياض، وهي مواجهة تشهد الكثير من الإثارة.

ومن المقرر أن يطلق حكم اللقاء صافرة بداية مباراة النصر والرائد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

النصر يفتتح موسم جديد بالدوري السعودي

يدخل النصر المباراة وهو يسعى لتحقيق بداية قوية في الدوري بعد موسم متذبذب تحت قيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو.

ويرغب العالمي في تحسين الأداء السابق والظهور بشكل مميز هذا الموسم، وستشهد المباراة ظهورًا لافتًا للعديد من اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى صفوف النصر هذا الصيف.

هل يرحل كريستيانو رونالدو عن النصر؟

يتساءل الكثيرون عن مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يُعتبر من أبرز نجوم العالمي ومن اهم صفقاته.

وعلى الرغم من الشائعات التي ترددت حول إمكانية انتقاله إلى أندية أخرى، بما في ذلك عروض من الخليج، إلا أن رونالدو حتى هذه اللحظة لم يغير حديثه بإنه مستمر مع النصر في الموسم الجديد.

وكان كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق قد اكد إنه يرغب في اعتزال لعب كرة القدم داخل صفوف نادي النصر السعودي.

يدخل فريق الرائد المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية ضد النصر. تحت قيادة مدربه الجديد، يأمل الرائد في استغلال الفرص المتاحة لتعويض أداء الموسم الماضي والظهور بشكل قوي في افتتاح الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد

تنقل احداث المباراة المرتقبة بين النصر والرائد في دوري روشن عبر شبكة قنوات «إس إس سي» السعودية.

وتنطلق مباراة النصر والرائد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويتم بث أحداث المباراة عبر قناة SSC Sports 1 ويعلق عليها فارس عوض.