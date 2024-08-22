نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط الجديدة بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي - المشرف العام على الكرة - عدة اجتماعات خلال الساعات الماضية، بدأت مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف ومحمد رمضان، وفي حضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة.

تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أسس العمل في المرحلة المقبلة والمهام المطلوبة من اللجنة لدعم ومساندة قطاع الكرة على كافة المستويات.

وبعد الحديث في بعض الملفات ذات الأولوية، عقدت اللجنة اجتماعًا مطولًا مع وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع وشطة مدير الأكاديمية، وشادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية، في حضور خالد بيبو، المنسق العام للقطاعات الثلاثة، والذي تم توضيح مهام عمله الجديد للتنسيق مع رؤساء القطاعات والعرض على لجنة التخطيط.

وعقدت اللجنة أيضًا اجتماعًا مع سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة للاطلاع على رؤيته للمرحلة القادمة في ضوء المهام الإدارية التي تم تكليفه بها والترتيب للموسم الجديد.

وأخيرًا اجتمعت اللجنة مع أمير توفيق مدير التعاقدات وهاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتنج، وتمت متابعة آخر التطورات بالنسبة للاعبين المرشحين للانضمام للأهلي وفقًا للرؤية الفنية.