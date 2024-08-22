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أحمد جودة - القاهرة - اكد الإعلامي محمد الليثي، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثار أزمة خلال الأيام الماضية مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، بسبب الصفقة الأجنبية المزمع إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أزمة بين كولر ومجلس الأهلي بسبب هذه الصفقة

وأوضح الليثي، خلال تقديمه برنامج 10 و10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجة 93.7: كولر كان قد طلب من مجلس الأهلي ضم مدافع أجنبي ليكون الأجنبي الخامس بالفريق بعد رضا سليم وبيرسي تاو ويحيى عطية الله وعلي معلول، حيث تقرر ضم اللاعب الأجنبي الذي سيتم ضمّه خلال أيام بدلا من أحمد القندوسي.

وأضاف: بعدما بدأت إدارة الأهلي البحث عن مدافع خارج الدوري المصري وبعدما تفاوضت مع أكثر من مدافع أبرزهم المغربي أشرف داري وثنائي إفريقي، تفاجأت بكولر يطلب ضم مهاجم بدلًا من مدافع الأمر الذي أغضب رئيس النادي ومجلس الإدارة.

