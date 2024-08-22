نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف العريان: حصد أحمد الجندي ميدالية ذهبية بالخماسي الحديث نتيجة عمل 4 سنوات.. وغير راض عن نتائج البعثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسي الحديث أن حصول أحمد الجيندى على ميدالية ذهبية بأولمبياد باريس وكسر الرقم العالمى تم التخطيط له منذ أكثر من أربع أعوام حيث يقوم بالتدريب يوميا من 8 إلى 10 ساعات وقمت بالإعتماد على المدربين الوطنى ورحيل المدرب الأجنبي فى ذلك التوقيت.

ماذا قال شريف العريان عن البعثة الأولمبية المصرية؟

وأوضح شريف العريان خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على مواجات 93.7 قائلا " غير راضى على نتائج البعثة المصرية فى اولمبياد باريس الماضية المسئول الذى تحدث عن احتياج التعاقد مع مدرب أجنبى قبل المشاركة بالبطولة بأربع شهور فقط شخص غير مسئول بالمره ".

وتابع شريف العريان " هناك استعدادات من الان للمنافسة فى الخماسى الحديث بين الأبطال المحللين حيث نمتلك بطل عالم فى الناشئين والشباب أيضا وأقوم دائما باصتحاب 14 فرد رفقة اللاعبين من مدربين ومعديين فى البعثات لتجهيزهم قبل المنافسات بشكل جيد وهذا أمر طبيعى ".

وأختتم شريف العريان حديثة " كان هناك فرص محققه لحصد عدد من الميداليات بأولمبياد باريس وعلى رأسهم لعبة السلاح ولكن عدم تركيز بعض اللاعبين فى المنافسات الحاسمة اهدرها بشكل غير طبيعى لذلك لا بد من العمل على ذلك الأمور قبل خوض المواجهات ".