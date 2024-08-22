نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد أهلاوي إلى المجر لحسم صفقة بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، على سفر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى المجر لإنهاء التفاوض وحسم صفقة التونسي محمد علي بن رمضان مع ناديه المجري.



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الأهلي يسعى لحسم الصفقة مقابل ٢ مليون و٧٠٠ الف دولار في ظل تمسك النادي المجري بالحصول على ٣ مليون دولار.

واختتم شبانة بأن النادي المجري يضغط على الأهلي باشراك اللاعب أساسيا خلال المباريات الأخيرة للتأكيد على أهمية اللاعب وقيمته بالنسبة لهم خلال عملية التفاوض.

