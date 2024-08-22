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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي فولهام الإنجليزي اليوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط النرويجي الدولي ساندر بيرج من صفوف بيرنلي بعقد يمتد لخمسة أعوام.

فولهام يدعم صفوفه بالنرويجي بيرج

وانضم بيرج إلى صفوف فولهام بديلا لجواو بالينيا الذي انتقل لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

وقال بيرج "إنه شعور رائع، كان الأمر متقلبًا بعض الشيء خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكني أخيرا جالس هنا مرتديا القميص في هذا الاستاد الرائع، واضعا في اعتباري أن مستقبلي هنا وهو شعور رائع".

وأضاف "فولهام ما دام كان الفريق الذي يثير حماستي، لقد واجهتهم في دوري البطولة الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز، طريقة لعبهم رائعة".