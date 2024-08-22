نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. كانسيلو إلى الهلال وعرض سعودي فلكي لضم إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الهلال السعودي يحسم صفقة نجم مانشستر سيتي

يستعد نادي الهلال السعودي، لحسم صفقة ضم البرتغالي جواو كانسيلو ظهير أيمن مانشستر سيتي، والذي لعب الموسم الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة.

وبحسب تقارير إنجليزي فإن نادي الهلال قد توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن ضم جواو كانسيلو مقابل 40 مليون يورو.

التفاصيل من هنـــــا

رد ناري من لاعب الزمالك بعد انفعاله خلال استبداله أمام طلائع الجيش

علق مهاب ياسر، لاعب الزمالك، على انفعاله خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش وذلك عقب استبداله، مساء أمس الأربعاء، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وظهر مهاب ياسر منفعلًا بعد استبداله، كما رفض مصافحة أحمد مجدي مدرب الزمالك، وقام بإلقاء قميص الزمالك على الأرض أثناء تواجده على الدكة، بعد استبداله.

التفاصيل من هنــــــا

عرض سعودي بـ300 مليون جنيه لضم إمام عاشور

كشف الإعلامى محمد الليثى عن تلقى امام عاشور لاعب الأهلي عرضًا مُغريًا للغاية من أحد أندية الوسط في الدوري السعودي مقابل 6 مليون دولار للأهلي أي ما يقرب من 300 مليون جنيه مصري.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7 “تحدث وكيل لاعبين مصري مع امام عاشور عن رغبة النادي السعودي في الحصول على خدماته في الموسم المقبل".

التفاصيل من هنـــــــــا

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات رين الفرنسي لضم كوكا

رد النادي الأهلي، على ما يتردد حول وصول عرض رسمي من رين الفرنسي للتعاقد مع أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأحمر وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

أكد مصدر رسمي داخل النادي الأهلي عبر برنامج “الهدف” المذاع على قناة أون تايم سبورتس، عدم صحة ما يقال حول وجود مفاوضات من جانب رين الفرنسي لضم أحمد نبيل كوكا.

التفاصيل من هنـــــا

قرار حاسم من الأهلي بشأن حمزة علاء بعد ارتباطه بالزمالك وبيراميدز

حسم النادي الأهلي، موقفه من مسألة رحيل حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت تقارير صحفية مؤخرًا، إن حمزة علاء يحظى باهتمام خاص من ناديي الزمالك وبيراميدز، هذا الصيف.

التفاصيل من هنــــــا

ميلان يقترب من اقتناص جوهرة أياكس

اقترب ميلان الإيطالي من حسم صفقة انتقال الموهبة الهولندية سيلفانو فوس لاعب أياكس، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإيطالية، فإن ميلان توصل لاتفاق مع الهولندي سيلفانو فوس علي كافة الأمور المالية والتعاقدية، تمهيدًا للانضمام إلي صفوف الفريق.