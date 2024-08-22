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أحمد جودة - القاهرة - فاز معتز وائل الطالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الطلبة ببطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث المقامة في مدينة كاوناس بلتوانيا.

مصر تفوز بذهبية وفضية في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث

حصد مصطفى عمرو الطالب بالجامعة الكندية فضية الفردي في منافسات الطلبة، بينما حققت زينة مصطفى الطالبة بجامعة مصر المعلوماتية المركز الرابع في منافسات فردي الطالبات.

وهنأ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات البعثة المصرية المشاركة في البطولة على الإنجاز الكبير الذي حققه اللاعبون مشيدا بالمجهود الكبير الذي قام به الثنائي معتز وائل ومصطفي عمرو خلال البطولة، مؤكدا ان حصدهما للميداليات هو امتداد لنجاح مصر في لعبة الخماسي الحديث.

وأضاف عاشور إن حصد الثنائي معتز وائل ومصطفي عمرو هو انتصار للرياضة المصرية بصفة عامة وللرياضة الجامعية بصفة خاصة، وهو ما يحقق الهدف الذي تسعي له الدولة المصرية من خلال زيادة مساحة النشاط الرياضي في الجامعات الامر الذي يعود علي الطلبة بفوائد صحية ونفسية بالإضافة للتفوق العلمي.

فيما اعرب الدكتور مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي حققه طلاب الجامعات المصرية في منافسات الفردي ببطولة العالم للخماسي الحديث، متمنيا لهم التوفيق في منافسات الفرق.

وذكر بيومي إن ما تحققه بعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في ليتوانيا هو نتاج الخطة الجديدة التي وضعها مجلس ادارة الاتحاد الذي يولى اهتماما كبيرا بالرياضة الجامعية ويكرس كل جهوده لدعم بعثاته الرياضية من اجل رفع علم مصر في كل المحافل الدولية، معربا عن ثقته في تحقيق بعثة مصر في ليتوانيا مزيدا من الانجازات التي تضاف لمصر وللرياضة الجامعية المصرية.