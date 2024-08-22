نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 48 ساعة.. شوبير يثير حماس جماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أربك الإعلامي أحمد شوبير، ذهن جمهور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجعلهم ينتظرون لمدة 48 ساعة لخبر غامض أعلن عنه، ولم يوضح ما هو مما أثار الجدل حول شكوك البعض في أنها صفقة محمد بن رمضان.

شوبير: خبر حلو للأهلاوية خلال 48 ساعة

كتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس":" خبر حلو للاهلويه خلال 48 ساعه".

وعلق أحد المتابعين على منشوره قائلا:" يارب داري وبن رمضان"، ليرد الأخر:" أنا قلت خبر واحد".

وقد وضع النادي الأهلي لمساته الأخيرة في إنهاء صفقة المغربي أشرف داري، قادما من نادي ستاد بريست الفرنسي لضمه لصفوف الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية أن أشرف داري سيصل القاهرة غدًا للتوقيع الرسمي، وانهى النادي الفرنسي أموره مع اللاعب، ويتبقى حاليا الماديات لإنهاء كافة الأمور لانتقاله للأحمر بشكل رسمي وخضوعه للكشف الطبي ثم توقيع العقود.