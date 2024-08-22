نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات عودة جوندوجان إلى مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع اللاعب الألماني الكاي جوندوجان نجم نادي برشلونة الإسباني.

وأصبح جوندوجان خارج حسابات نادي برشلونة بشكل رسمي بعد أن قرر المدرب هانز فليك عدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد والتفكير في الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مثل داني أولمو.

وارتبط جوندوجان بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل اللعب مرة أخرى مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

موعد تعاقد مانشستر سيتي مع جوندوجان

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية البريطانية مساء اليوم الخميس، فإن الساعات القليلة القادمة ستشهد إعلان مانشستر سيتي عن ضم جوندوجان بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يضم مانشستر سيتي جوندوجان بعقد لمدة موسم، مع إمكانية التجديد لآخر.

يذكر أن جوندوجان قد رحل عن صفوف مانشستر سيتي، في صيف 2023، بعد انتهاء عقده، وانضم لبرشلونة في صفقة انتقال حر.