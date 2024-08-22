نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هز شباك الرائد.. هذا ما يحتاجه رونالدو للتوقيع على هدفه الـ900 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تسجيل احصائية مميزة له في تاريخه بكرة القدم بعد هدفه في شباك الرائد.

رونالدو على بعد هدفين من الوصول للهدف رقم 900 في مسيرته

افتتح رونالدو أولى أهداف مباراة النصر ضد الرائد التي تلعب حاليًا على ملعب الأول بارك في الجولة الأولى من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف رونالدو في شباك الرائد في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول وبتمريرة مساعدة من اللاعب السنغالي ساديو ماني.

ويعتبر هدف رونالدو هو الهدف رقم 50 له مع النصر وذلك في 48 مباراة خاضها بدوري روشن للمحترفين.

كما يعد الهدف الذي سجله كرستيانو رونالدو في شباك الرائد ببراعة هو هدفه رقم 898 في التاريخ، حيث يتبقى له هدفين فقط لـ900 هدف في مسيرته الكروية.