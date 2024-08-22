نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يقصي فاركو ويبلغ نصف نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على نظيره فاركو 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما بالدور الثمانية من منافسات الدور الثمانية من بطولة كأس مصر.

المصري يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر

سجل محمد الشامي، هدف اللقاء الوحيد لمصلحة المصري البورسعيدي في مرمى فاركو بالدقيقة 12.

وجاء تشكيل المصري في مواجهة فاركو كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش، عمرو موسى، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري ، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وفي المقابل ضم تشكيل فاركو كل من محمد سعيد شيكا لحراسة المرمى، ياسين مرعي، أحمد عوض ، أحمد جمال، جابر كامل لخط الظهر، محمود جهاد، محمود عماد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد فخري، شكري نجيب ، عمرو ناصر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد سيف تيري.

وبهذه النتيجة يتأهل النادي المصري للنصف النهائي من منافسات كأس مصر ليواجه فريق بيراميدز بعدما تغلب على الجونة بأربعة أهداف مقابل لاشئ.