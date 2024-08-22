نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إيجابيا أمام نظيره فريق الرائد بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

ملخص أهداف مباراة النصر والرائد

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول للنصر في الدقيقة 35 صنعه له السنغالي ساديو ماني.

وعادل محمد فوزير النتيجة للرائد في الدقيقة 49 من ضربة جزاء وانتهت المباراة 1/1.

ويحتل النصر، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة، ويليه الرائد بالمركز الخامس.