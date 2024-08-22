نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إدارة الزمالك تزف بشرى سارة للجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك أن مجل الإدارة يعمل ليل نهار على حل المشاكل المحيطة بالنادي وتنفيذ رغبات الجماهير.

حسام المندوة يكشف عن نبأ جيد لجماهير الزمالك

أكد المندوه في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يذاع على قناة الزمالك أن المجلس ورث تركه صعبة للغاية تستنزف موارد النادي.

وتابع، لكن مجلس الإدارة يحاول حل هذة الأزمات وسيكون هناك أخبار سارة لجماهير الزمالك في الفترة القادمة تخص إنهاء أزمة القيد وجلب صفقات جديدة.

وأشار المندوه إلى أنه سيكون هناك أخبار جديدة ومهمة عن فرع النادي بأكتوبر قريبًا وهذا أمر مهم لإنه سيجلب للنادي الكثير من الموارد ويزيد مداخيل النادي.