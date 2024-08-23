نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض علي 10 أضعاف وسيارة لكني رفضت.. طارق حامد يفجر مفاجأة ويكشف دور سلبي لمرتضى منصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق حامد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي حاليًا والزمالك سابقًا عن ضغط إدارة القلعة البيضاء من أجل رحيله إلى بيراميدز وتصرف مرتضى منصور رئيس النادي معه آنذاك.

وأجرى طارق حامد مقابلة مع شبكة بي إن سبورتس الإخبارية، وعلق خلالها على جميع ما تعرض له من ضغط مع نادي الزمالك من أجل الرحيل عن النادي والانضمام إلى صفوف بيراميدز.

وقال طارق حامد: "خلال 2018 في كأس العالم، علمت أن إدارة الزمالك استغنت عني لـ بيراميدز، لم أطلب حينها شيء سوى الاحترام، وقلت أنني لن اعترض على رحيلي إن كان به مصلحة للنادي".

حامد: لقد كنت محترفًا أكثر من رئيس النادي

وواصل: "لقد أزعجني أن عقدي كان ممتدا مع النادي لموسم آخر، وما قدمته للزمالك لم يكن شيء عادي، بل كان أكثر من رئيسه، لقد كنت محترفا أكثر منه وليس من حقه أن يقول إنني سأرحل".

وأوضح: "رفضت الرحيل وقلت له إنني سأستمر وسأحصل على العقد الذي أريده ولن أغادر بسبب عدم احترامه معي".

وأكد: "لقد تواصل معي أحمد حسن وحسام البدري مسؤولي بيراميدز حينها، لكنني لم أقبل بما كانوا يخططون له، لقد طلب مرتضى منصور رحيلي بكلام سلبي من أجل الضغط علي ولكنني رفضت أيضًا".

وأردف: "حينها تواصل تركي آل الشيخ معي وعرض عليّ 10 أضعاف راتبي وسيارة، لكنني لم أهتم وقلت له ساعدني لأحافظ على مكاني في الزمالك وقال لي أنني سأظل معززًا مكرمًا".

وأوضح: "لقد انتقدني الجمهور كثيرًا ومهما كان قاسيا عليّ فهم من كانوا يدافعون عني ولهم فضل كبير عليّ".

وأتم: "سافرت إلى ألمانيا ثم إسبانيا وقيل إنني أهرب وهذا لم يحدث، لكنني سأكشف عن كامل الحقيقة في الوقت المناسب لأنني تعرضت لشهر صعب جدًا في حياتي".