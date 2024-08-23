موعد مباراة اشبيلية وفياريال في الدوري الاسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية عن موعد مباراة إشبيلية وفياريال وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة إشبيلية وفياريال في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام إشبيلية وفياريال يوم الجمعة 23 أغسطس 2024 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتعادل إشبيلية مع لاس بالاماس بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى من الليجا كما تعادل فياريال مع اتلتكو مدريد بهدفبن لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل إشبيلية المركز الخامس برصيد نقطة واحدة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل فياريال المركز السادس برصيد نقطة واحدة.

موقف إشبيلية وفياريال في جدول الدوري الإسباني

احتل إشبيلية المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 41 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 17 مباراة.

في حين احتل فياريال المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 53 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر 13 مباراة.