نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: مُحطم صلاح.. عيب مرتضى منصور.. حساسية شلبوكا.. الشمال مش شغال.. بيب بسيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي في سطور موجزة.

مُحطم صلاح



محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فخر مصر والعرب دون جدال في مجال كرة القدم، وصل لأرقامًا قياسية يصعب تخطيها، ولكني استمعت إلى كلمات حاتم الطرابلسي محلل بي إن سبورتس الذي قال أن من يريد تحطيم أرقام صلاح عليه اللعب أساسيًا لمدة 8 سنوات في البريميرلييج. "ضمنا مصري مع أساطير الدوري الإنجليزي لسنوات طويلة".

عيب مرتضى منصور



خالص تحياتي وتقديري للوالد مرتضى منصور، نعم فهو رجل كبير السن والمقام على كافة الأصعدة سواء قانونًا أو إدارة أو إنسانيًا.. همسة في أذنك لو سمحت، شاهدتك تتحدث في عزاء عن والدة أحد اللاعبين “لابسه جلابية سوادء زي الفراشين” وبعد أن انتهيت من الوصف، قلت كفاية كدة يا جماعة عشان احنا في عزاء عيب.. صدقًا العيب عليك أتمنى مراجعة نفسك، فاللسان حصان".

حساسية شلبوكا



مدحت شلبي أيقونة في الإعلام الرياضي المصري، لا يختلف اثنان على ذلك.. لذا بات ضيفًا على القنوات العربية سواء معلقًا للمباريات أو في الاستديوهات.. "خد بالك يا شلبوكا الجمهور بيزعل من كلامك خاصة عن مقارنات الأهلي والزمالك.. في حساسية! احترس".



الشمال مش شغال



مركز الظهير الأيسر صداع حقيقي في الكرة المصرية، منتخب مصر يعتمد مؤخرًا على أحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمد شكري، لكن الصدمة جاءت في موقف فتوح وتراجع مستوى حمدي وصليبي شكري.. "الشمال مش شغال.. فماذا نحن فاعلون؟".



بيب بسيوني



هناك ناجحون يجلسون في الظل مهما نجحوا أو حققوا، عبد الحميد بسيوني هزم الزمالك وصعد بطلائع الجيش للدور التالي في كأس مصر.. "بيب بسيوني يستحق التحية.. لا بد أن نقدر كل من يعمل في صمت ونسلط الضوء عليه، هذا دورنا".

نتناقش يوميًا ع الطاير.. راسلني!