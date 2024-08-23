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أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق حامد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي حاليًا واتحاد جدة والزمالك سابقًا عن مصيره بعد اعتزال كرة القدم خلال الفترة القادمة.

طارق حامد يكشف مصيره بعد اعتزال كرة القدم

ويأتي حديث طارق حامد على اعتزال كرة القدم من خلال تصريحات قدمها إلى شبكة بي إن سبورتس الإخبارية والتي كشف فيها عن ما يخطط له في حياته خلال فترة ما بعد الاعتزال.

وقال طارق حامد: الحقيقة هي أنني لم أفكر نهائيا في مستقبلي بعد الاعتزال، لأنني لاعب محترف في الدوري السعودي حاليًا، ومازلت أمتلك وقتًا كبيرًا في كرة القدم".

وأوضح: "بالطبع لن أكون مدربًا في اليوم التالي من اعتزالي، بل عندما أصل لـ 40 سنة واتخذ قرار الاعتزال، سأحتاج للدراسة إداريا وفنيا لتولي منصبا في نادي الزمالك من أجل أن أساعده وأضيف له الكثير لا أن أحمله مالا يطيق".

وأتم: "مثلما نجحت في الملعب، سأسعى جاهدًا لأن أنجح أيضًا مرة أخرى وأنا في منصب جديد في النادي الذي أحبه".