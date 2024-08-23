نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق حامد يتحدث عن مسيرته مع اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي حاليًا واتحاد جدة سابقًا على استقبال جماهير السعودية له بعد الوصول إلى الاتحاد والضغوطات التي سببتها له في مشواره الكروي وسبب مغادرة الفريق.

وجاء حديث طارق حامد على وصوله إلى السعودية وما واجهه من صعوبات ومشاكل مع الجماهير التي تشجع نادي اتحاد جدة، من خلال تصريحات أدلى بها إلى شبكة بي إن سبورتس الإخبارية.

وقال طارق حامد في تصريحاته: "لم يكن الجمهور جيد عندما استقبلني في اتحاد جدة وتعرضت للهجوم قبل اللعب".

وواصل: "جميع الضغوطات والصعوبات التي قابلتها في نادي الاتحاد تجعلني أطمح للعب في مكان مستقر مع إدارة لا تعاني من مشاكل مثل الذي كنت أعاني منه في الزمالك، لهذا السبب وعدت إدارة الاتحاد عندما وقعت على أن أتوج بلقب الدوري لأنني لم اعتاد إلا على البطولات".

وواصل: "كان هدفي الوحيد هو اقتناع نونو سانتو مدرب الفريق بخدماتي، عندما لقد وجدته يلعب بخطة 3-5-2 ولسوء حظي أنني لم أكن ألعب بها سابقًا، لذلك قمت بطلب فيديوهات سابقة له من صديقي من أجل معرفة أدوار لاعب الوسط المدافع معه".

وأكد: "لقد حظيت بثقة كبيرة من سانتو، وبدأ يهتم بوجودي في الفريق ويغير التدريبات من أجلي في حال تعرضت للإصابة أو الإرهاق من أجل توفير فرصة للمشاركة مع النادي في المباريات، لقد كنت أركض 13-14 كيلومتر في المباريات رغم أنني أكبر لاعب في الفريق سنا".

وأتم: "تعاقد الاتحاد مع كانتي وفابينيو عقب نهاية الموسم وطلبوا استمراري ورفضت لأنني أفضل الحصول على راتبي وأنا ألعب، لأنني لست موظفًا".