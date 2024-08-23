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أحمد جودة - القاهرة - علق طارق حامد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق ولاعب ضمك السعودي الحالي عن فضل جوسفالدو فيريرا، مدرب القلعة البيضاء سابقًا معه وكيف تألق بسببه.

"كنت سأكون لاعب عادي" طارق حامد يعلق على اللعب تحت قيادة جوسفالدو فيريرا

وجاء حديث المصري طارق حامد من خلال تصريحات أدلى بها إلى قناة بي إن سبورتس الإخبارية والتي كشف من خلالها عن بدايته وكيف تألق في كرة القدم تحت قيادة فيريرا سابقًا.

وقال طارق حامد: "لقد نجح فيريرا في صناعة طارق حامد، أدين له بفضل كبير، لقد تعلمت منه كيف ألعب كرة قدم وأتسلمها وأمررها وأقف عليها، لقد ساعدني جدًا في تطوير ذاتي".

وواصل: "لو لم يكن فيريرا لكنت لاعب كرة قدم عادي، غير الذي أنا عليه الآن، على الرغم من عدم لعبي كأساسي معه في البداية مباريات عديدة إلا أنني تدربت جيدًا كي أليق بمكاني وأحظى بثقته".

وأردف: "لقد بدأت فرصتي عند إصابة إبراهيم صلاح في مباراة الزمالك وليوبار الكونغولي، حينها نجحت في إثبات ذاتي ورغم خسارة الفريق إلا أنه صافحني ومن ذلك الوقت عرفت أنني نجحت في كسب ثقته".

وأكد: "لقد طلب فيريرا رحيلي في بداية قدومه إلى تدريب الزمالك والإدارة رفضت ذلك، ونجحت في إثبات نفسي معه ووجهة نظره الخاطئة، لقد اجتهدت كثيرًا لأصل إلى ما أنا عليه".

وشدد: "كرة القدم تحتاج دائمًا إلى تضحيات، لقد قدمت كل شيء في سبيل الحفاظ على مستواي والظهور بشكل مناسب، علمت أن أبو تريكة وأحمد فتحي ووائل جمعة وسيد معوض قدموا الكثير وحاولوا فترات عديدة للوصول إلى العالمية وسعيت وراء ذلك".

وأتم نجم الزمالك السابق: "لقد أدركت أن الأمر ليس سهل عندما وصلت إلى هذا المستوى، كنت أكدس وقتي للعمل وهناك أوقات عديدة لم أرى في أولادي لانشغالي في تطوير ذاتي".