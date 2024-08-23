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أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق بوكا جونيورز بالرغم من عدم مشاركته ببطولة كوبا ليبرتادوريس بشكل تلقائي، لمونديال الأندية 2025، وذلك بعدما خسر فريق ناسيونال الأوروغواياني أمام ساو باولو البرازيلي في الدور ثمن النهائي من كوبا ليبرتادوريس.

بوكا جونيورز إلى مونديال الأندية 2025

ستقام النسخة المقبلة من مونديال الأندية وللمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا مقسمين على 8 مجموعات سيتأهل الأول والثاني من كل منها لدور الـ16.

وستستضيف الولايات المتحدة مونديال الأندية في الفترة من 15 من يونيو (حزيران) وحتى 13 من يوليو (تموز) عام 2025 وستقام البطولة بدء من تلك النسخة كل 4 أعوام.

ولم يشارك بوكا جونيورز في بطولة كوبا ليبرتادوريس، والتي حمل لقبها في 6 مناسبات من قبل، هذا العام منذ خسارته لنهائي العام الماضي 2023 أمام فلومينينزي البرازيلي.

وهذا العام شارك الفريق الأرجنتيني ببطولة كوبا سود أمريكانا، والتي ودّعها الخميس بعد الخسارة أمام كروزيرو في الدور ثمن النهائي.