نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع الكاي جوندوجان قادم من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا صباح اليوم الجمعة والموافق الثالث والعشرين من أغسطس الجاري عن التوقيع مع اللاعب الألماني الكاي جوندوجان قادم من برشلونة.

عاجل.. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع الكاي جوندوجان قادم من برشلونة

وفسخ الكاي جوندوجان عقده مع برشلونة بالتراضي بعد أن قرر اللاعب الحصول على وقت إضافي في النادي الإنجليزي الذي لعب له سابقًا وقرر بذلك إنهاء مسيرته داخل جدران الفريق الكتالوني.

وأعلن جوندوجان عن رحيله الرسمي على صفوف برشلونة وانضمامه إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد موسم واحد قضاه في برشلونة.

وتشير التقارير إلى أن صاحب الـ33 عامًا سيوقع عقدا مع مانشستر سيتي لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم ثان ضمن صفقة انتقال حر.

الجدير بالذكر أن جوندوجان انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي، ولعب معه 36 مباراة ضمن مختلف المسابقات وشهدت تألق كبير من جانبه.