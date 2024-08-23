"لا أستطيع الانتظار" أول تعليق من جوندوجان بعد العودة إلى مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع الألماني الكاي جوندوجان، قادمًا من نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن مانشستر سيتي صباح اليوم انضمام اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى النادي بعقد لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لمدة عام آخر، بعد مغادرته برشلونة في صفقة انتقال مجانية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة أتلتيك اليوم الأربعاء فإن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق بشأن الشروط مع جوندوجان، للعودة مرة أخرى وارتداء قميص المانشستراوي، بعد أن تخلى عن عامين من راتبه المستحق مع برشلونة للعودة إلى ملعب الاتحاد.

أهداف برشلونة من رحيل جوندوجان

ونشرت الصحيفة أن جوندوجان سيخفف حمل برشلونة حيث يتطلع النادي إلى تخفيض فاتورة أجورهم في محاولة لتسجيل عدد من اللاعبين بما في ذلك داني أولمو مقابل 60 مليون وذلك بما يتماشى مع حد تكلفة تشكيلة الدوري الإسباني.

وأكدت الصحفية عن أن جوندوجان، الذي ارتدى الرقم ثمانية خلال فترته الأولى في مانشستر سيتي، سيرتدي الرقم 19.

وعلق جوندوجان سابقًا على احترامه الكبير واهتمامه بالعودة إلى مانشستر سيتي وقال ذلك في تصريحاته: "يعلم الجميع الاحترام الذي أكنه لبيب، فهو أفضل مدير في العالم والعمل معه كل يوم يجعلك لاعبًا أفضل، تشعر بالتحدي باستمرار، وهو ما تريده تمامًا لأي محترف، لا أستطيع الانتظار للعمل معه مرة أخرى"، ليأتي مدرب السيتي ويوافق على عودته من جديد.

وانضم جوندوجان إلى برشلونة في صفقة انتقال مجانية الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، ووقع على عقد لمدة عامين تم تمديده تلقائيًا لمدة 12 شهرًا أخرى بعد مشاركته في أكثر من 60 في المائة من مباريات الفريق الموسم الماضي.

وأنهى جوندوجان الموسم بـ 51 مباراة في جميع المسابقات مع برشلونة، وسجل خمسة أهداف وصنع 14 تمريرة حاسمة.

وخاض جوندوجان 304 مباراة مع مانشستر سيتي خلال السنوات السبع التي قضاها في النادي، بعد أن انضم إلى الفريق قادما من بوروسيا دورتموند في يونيو 2016، وفي فترته الأولى مع مانشستر سيتي، فاز جوندوجان بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

الجدير بالذكر أن جوندوجان أصبح ثاني لاعب يتعاقد معه مانشستر سيتي في الصيف بعد سافينيو الذي انضم من تروا مقابل 40 مليون يورو.