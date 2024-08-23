نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثالث مصري داخل الأنفيلد.. ليفربول يضم صفقة مفاجئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسير إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بشكل هادئ حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تسعى لتدعيم مختلف المراكز داخل تشكيل الفريق، للعودة من جديد إلى المنافسة على الألقاب وتجنب أخطاء الموسم الماضي.

ثالث مصري داخل الأنفيلد.. ليفربول يضم صفقة مفاجئة

وأكد سلوت هذا الموسم، ضرورة العمل على تدعيم بعض المراكز الهامة والتي يأتي في مقدمتها خط الدفاع الذي كان أحد نقاط الضعف في الموسم الماضي.

وفجر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، مفاجأة من العيار الثقيل حول صفقة جديدة لنادي ليفربول.

ونشر رومانو عبر صفحته الرسمية "تويتر"، صباح الجمعة:"أنهى مسؤولي نادي ليفربول، التعاقد مع صفقة الموهبة الشابة ألفين أيمن البالغ من العمر 16 عامًا من نادي وولفرهامبتون".

ويعتبر نجم وولفرهامبتون من أصول مصرية.

وتابع فابريزيو:" مدة العقد بين اللاعب وليفربول ستكون خمس سنوات، ورسوم تعويض لنادي وولفرهامبتون تصل بـ2 مليون جنيه إسترليني".

ويذكر أن يتواجد ثنائي مصري داخل قلعة الريدز وهم، محمد صلاح نجم الفريق الأول وقائد المنتخب الوطني، واللاعب الشاب كريم أحمد.

