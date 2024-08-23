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أحمد جودة - القاهرة - كشف نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، حقيقة انتقال عبد الرحمن مجدي لاعب فريق الكرة الأول بناديه لصفوف بيراميدز، موضحا تفاصيل المكالمة الهاتفية التي دارت بينه وبين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

نصر أبو الحسن يكشف تفاصيل مكالمة الخطيب وحقيقة انتقال عبد الرحمن مجدي لبيراميدز

وقال أبو الحسن في تصريحات تلفزيونية: "حتى الآن لم يتم الاتفاق على رحيل عبد الرحمن مجدي إلى بيراميدز ولا صحة لكل ما نشر بشأن إتمام انتقال اللاعب لبيراميدز".

وأضاف: "غير صحيح موافقتنا على رحيل عبد الرحمن مجدي إلى بيراميدز مقابل حصولنا على قيمة الصفقة بالدولار خاصة وأن القانون يمنع ذلك داخل مصر".

وعن تفاصيل مكالمته بمحمود الخطيب رئيس الأهلي: "تحدثنا في هذه المكالمة عن شكل مسابقة الدوري خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الموسم الحالي كان استثنائي".

واستطرد: "لا أرغب في الحديث عن الأنباء المنتشرة بشأن رحيل عمر الساعي عن الفريق للانتقال لصفوف الأهلي لأن لكل وقت حديثه".

وواصل: "لن نفرط في خدمات أي لاعب إذا لم يساعدنا رحيله على حل مشاكلنا سواء المادية أو الفنية وفي حال عدم حصولنا على ما نريد فلن نسمح لأي لاعب بالرحيل".

وحول الأنباء المنتشرة بشأن اتتقال إياد العسقلاني لاعب الفريق السابق ورستوف الروسي الحالي: " أكدت في السابق أن هناك شروط في عقد إياد تمنعه من العودة للدوري المصري الآن، واللاعب سعيد في الدروي الروسي وهدفه الانتقال لدوري أقوى داخل أوروبا".

وحسم مصير إيهاب جلال المدير الفني للفريق قائلا: "إيهاب جلال باق مع الفريق ويضع حاليا تصور الموسم الجديد، ويحظى بدعم كبير من الجميع داخل الإسماعيلي".

وأتم حديثه عن حظوظ الفريق في كأس مصر قائلا: "سنلعب كل مباراة في بطولة الكأس على حدى وهدفنا إسعاد الجماهير المتشوقة لعودة الإسماعيلي لمنصات التتويج".