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أحمد جودة - القاهرة - أعرب هاني علام عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة ورئيس بعثة مصر المشاركة ببطولة العالم تحت 17 سنة والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان وتستمر حتى 25 أغسطس الجاري؛ عن سعادته بتتويج مرام محمد لاعبة المنتخب المصري للمصارعة النسائية بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 65 كجم.

هاني علام: برونزية مرام محمد ببطولة العالم بداية جيل جديد قادر على اعتلاء منصات التتويج

وأكد علام أن الفوز بميدالية برونزية في بطولة العالم للناشئين إنجازا كبيرا خاصة وأن بطولة العالم تشهد منافسات شرسة بين اللاعبين الواعدين والذين يمثلون مستقبل منتخبات بلادهم.

وأوضح عضو اتحاد المصارعة أن فوز مرام محمد بالميدالية البرونزية ببطولة العالم تعد بمثابة بداية جيل جديد قادر على اعتلاء منصات التتويج العالمية.

من جانبه أكد محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة ان فوز مرام محمد بميدالية برونزية في بطولة العالم يعكس اهتمام مجلس الإدارة بقطاعات الشباب والناشئين من أجل بناء منتخبات قوية وتجهيز اجيال جديدة قادرة على المنافسة بقوة في كافة المحافل القارية والعالمية.

واكد رئيس اتحاد المصارعة ان هذا الانجاز ليس وليد الصدفة في ظل الخطة الطموحة التي وضعها الاتحاد لتطوير رياضة المصارعة بداية من قطاعات الناشئين والشباب واستغلالا للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لرياضة المصارعة والرياضة المصرية بصفة عامة.

ونجحت مرام محمد حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على نظيرتها بطلة الصين بالتثبيت بنتيجة “10-0“.

وكان منتخب مصر قد خاض معسكرا مغلقا بالأردن منذ يوم ٥ اغسطس الماضى. بناء علي الدعوه التى وجّهت له من الاتحاد الأردني.