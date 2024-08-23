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أحمد جودة - القاهرة - تحدث لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان عن عودته مجددًا لصفوف مانشستر سيتي بعد موسم قضاه في برشلونة.

جوندوجان يتحدث عن عودته إلى مانشستر سيتي

وقال بعد إعلان انضمامه لمانشستر سيتي:"عندما تغادر مانشستر سيتي مثل ما فعلت السنة الماضية وتقضي سنة في الخارج في ذلك الوقت تبدأ تُقدّر مانشستر سيتي أكثر وتستوعب ما كان لديك سابقًا".

وأضاف:"تستوعب جمال الوقت وكم أن هذا النادي كبير بالفعل".

وتابع:"مانشستر سيتي هو أفضل ناد في العالم".

وواصل:"أنا متحمس للعب كرة القدم جدًا على هذا المستوى العالي مع مانشستر سيتي".

وأشار:"لقد حظيت بفترة رائعة أولى في مانشستر سيتي ولكن هذا لا يعني شيء الآن".

وأشار:"أريد التنافس والقتال وتحقيق البطولات مجددًا وإظهار أفضل نسخة من غوندوغان".

وأوضح:"أحب البريمرليغ، إنه أفضل دوري في العالم، أريد أن أثبت نفسي".

وأكمل:"كنت أشاهد مباريات مانشستر سيتي العام الماضي".

وأتم:"غوارديولا عبقري باختصار، هو يستطيع أن يمنحك حل لكل مشكلة في وقت سريع جدًا".