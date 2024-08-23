نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة غياب بيلينجهام عن ريال مدريد بعد تعرضه للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا اليوم الجمعة بشأن حالة لاعبه جود بيلينجهام قبل مباراته المقبلة في الدوري الإسباني "الليجا" لموسم 2024-2025 ضد بلد الوليد.

وكان الفريق قد بدأ موسمه بتعادل إيجابي 1-1 مع ريال مايوركا في الجولة الأولى.

مدة غياب بيلينجهام عن ريال مدريد

وفي البيان، أوضح ريال مدريد أن بيلينجهام خضع لفحوصات طبية اليوم، والتي أظهرت إصابته في العضلة الأخمصية الرقيقة في ساقه اليمنى.

ورغم أن النادي لم يحدد مدة غياب بيلينجهام، علّق المدير الفني كارلو أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي قائلًا: "لقد تلقى ضربة".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الإصابة ستبعد بيلينجهام عن الملاعب لمدة شهر، ومن المتوقع عودته بعد فترة التوقف الدولي في سبتمبر.