نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة مصمم على خطف هدف الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت وسائل إعلام ألمانية عن رفض برشلونة رفع راية الاستسلام في سباق التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي الذي يلقي اهتمامًا كبيرًا من جانب الهلال السعودي.



وأشار الألماني فلوريان بلتنبيرج التابع لشبكة سكاي سبورتس إلى أن كانسيلو يبتعد عن حسابات الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، حيث قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى صفوف برشلونة وقبلها تمت إعارته إلى بايرن ميونخ في الدور الثاني من موسم 2022/23.



وأكد فلوريان بلتنبيرج أن الهلال قطع شوطًا كبيرًا من المفاوضات الإيجابية مع مانشستر سيتي للتعاقد مع كانسيلو الذي ينتهي عقده في 2027.



وأوضح فلوريان بلتنبيرج أن برشلونة لا يزال يستكشف إمكانية التعاقد مع كانسيلو حتى آخر لحظة على الرغم من وجود الهلال في سباق التعاقد مع كانسيلو.



وأفاد فلوريان بلتنبيرج بأن كانسيلو لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن وجهته ولكنه سيرحل عن مانشستر سيتي بشكل مؤكد في الأيام المقبلة.



وألمح فلوريان بلتنبيرج أن كانسيلو خاض 42 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي وسجل 4 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.