نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في ريال مدريد بسبب بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف ريال مدريد الإسباني عن حجم إصابة نجم خط وسط الفريق الإنجليزي جود بيلينجهام وذلك قبل مواجهة ضيفه بلد الوليد مساء الأحد المقبل في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



وقال ريال مدريد في بيان رسمي له عبر شبكة الإنترنت: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على جود بيلينجهام من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تم تشخيص بيلينجهام بإصابة في عضلة ساقه اليمنى".



واختتم ريال مدريد بيانه قائلا: "سيتم مراقبة تقدم حالته في الفترة المقبلة".



وزعمت تقارير صحفية إسبانية أن بيلينجهام البالغ من العمر 20 عامًا سوف يغيب عن المباريات لمدة 3 أسابيع على الأقل، حيث سيعود للمشاركة في نهاية شهر سبتمبر المقبل.



ومن المقرر أن يغيب بيلينجهام على الأقل عن مباريات ريال مدريد أمام كلا من بلد الوليد ولاس بالماس وريال بيتيس بالإضافة إلى غيابه المتوقع عن منتخب إنجلترا أثناء فترة التوقف الدولي.



وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في تصريحات اليوم: "لقد تعرض بيلينجهام للإصابة، إنه يتعرض للتقييم الآن".