6 لاعبين من المصري ضمن قائمة منتخبات مصر لدورة الألعاب العالمية للانزلاق بإيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري للإنزلاق للهواة، يفيد باختيار أربعة لاعبين ولاعبتين من فرق النادي المصري للانضمام إلى منتخبات مصر المشاركة في بطولات دورة الألعاب العالمية للانزلاق.

6 لاعبين من المصري ضمن قائمة منتخبات مصر لدورة الألعاب العالمية للانزلاق

ومن المقرر أن تُقام هذه البطولة في مدينة نوفارا الإيطالية خلال الفترة من السادس وحتى الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل.

تم اختيار الحارس ياسين عباس للانضمام إلى قائمة منتخب الرجال "عمومي"، في حين تم اختيار اللاعبين أحمد عادل حشمت، عمر هشام الجعبري، ويحيى عباس للانضمام إلى قائمة منتخب الشباب تحت 19 عامًا هذه الاختيارات تعكس مستوى اللاعبين المميز وأدائهم المتفوق في المنافسات المحلية.

أما على صعيد منتخب البنات "عمومي"، فقد تم اختيار اللاعبتين ياسمين يحيى زكريا وبسملة خلف محمود لتمثيل مصر في البطولة العالمية.

سيترأس بعثة منتخبات مصر في البطولة الكابتن صلاح المهدي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد هوكي الانزلاق والمشرف العام على اللعبة بالنادي المصري.