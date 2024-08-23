عاجل.. جوارديولا يحسم موقف مانشستر سيتي من عودة رحيم ستيرلينج

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، حول المباراة المقبلة ضد إيبسويتش تاون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، المقررة يوم غد السبت.

وتطرق جوارديولا للحديث عن عودة إيلكاي جوندوجان واحتمالية عودة رحيم ستيرلينج إلى مانشستر سيتي.

جوارديولا يحسم موقف مانشستر سيتي من عودة رحيم ستيرلينج

وفيما يتعلق بعودة إيلكاي جوندوجان، قال جوارديولا: "إنه لشرف كبير لنا جميعًا في النادي. العمل هنا يشعرني بالراحة، حيث يُدار النادي بطريقة مذهلة تتيح للاعبين كل ما يحتاجونه للأداء بأعلى مستوى ممكن".

وأضاف جوارديولا قائلًا: "جوندوجان قدم أداءً رائعًا الموسم الماضي مع برشلونة، وأنا على دراية تامة بالتحديات التنافسية هناك. أحب مهاراته وسيكون إضافة رائعة لفريقنا".

أما بشأن إمكانية إعادة رحيم ستيرلينج، قال جوارديولا: "ستيرلينج الآن لاعب في تشيلسي. لدي ارتباط عميق معه بسبب الوقت الذي قضيناه معًا، وأشعر بهذا الارتباط مع جميع لاعبي فريقي. ولكن، في النهاية، هو لاعب في تشيلسي الآن، وأتمنى له كل التوفيق".