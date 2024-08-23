عاجل.. الخلود السعودي يعلن رسمياً ضم أليو ديانج من الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الخلود السعودي، ضم المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الخلود يعلن ضم ديانج رسميًا

أوضح نادي الخلود عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أنه الإدارة أنهت إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع المالي أليو ديانج بنظام الإعارة.

ويمثل أليو ديانج، صفوف الخلود في الموسم 2024/25 من دوري روشن السعودي.

ونجح نادي الخلود، في إنهاء إجراءات تسجيل أليو ديانج بقائمة الفريق بعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي عطلت هذه الخطوة رغم انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية.

ودعّم الخلود، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، صفوفه بصفقات أجنبية هذا الصيف حيث تم التعاقد مع الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي والكونغولي جاكسون موليكا والفرنسي كيفن ندورام والإسباني كولادو والنيجيري ويليام تروست.

يشار إلى إن ديانج صاحب الـ26 عاماً، قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2019 قادماً من مولودية الجزائر وعقده ممتد مع القلعة الحمراء حتى يونيو 2027.

وخاض الدبابة المالية ديانج، 213 مباراة مع فريق الأهلي في كافة البطولات وسجل 7 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة، وحقق اللاعب العديد من الألقاب خلال مشواره مع المارد الأحمر منها دوري أبطال إفريقيا 4 مرات والدوري المصري (3) وكأس مصر (3) والسوبر المحلي (4) والسوبر الإفريقي مرتين.