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أحمد جودة - القاهرة - يوتيوب بدون تقطيع الآن.. مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه Paris Saint-Germain vs Montpellier اليوم في الدوري الفرنسي 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه Paris Saint-Germain vs Montpellier اليوم في الدوري الفرنسي 2024.. يشهد ملعب حديقة الأمراء، معقل النادي الباريسي، مواجهة نارية تجمع بين عملاق الكرة الفرنسية باريس سان جيرمان ونادي مونبلييه، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي للموسم الجديد 2024-2025.

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مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه اليوم في الدوري الفرنسي 2024

مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

تدخل هذه المباراة في إطار سعي الفريق الباريسي للحفاظ على لقبه المحلي، بينما يسعى مونبلييه لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب. وتأتي هذه المواجهة في ظل تطلعات جماهير باريس سان جيرمان لمواصلة مسيرة انتصارات فريقها، خاصة بعد الانطلاقة القوية في الجولة الأولى. من جهة أخرى، يسعى مونبلييه لمفاجأة الجميع وحصد نقاط المباراة، والاستفادة من أي هفوات قد يرتكبها الخصم. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يضاهى، خاصة وأنها تجمع بين فريقين يتمتعان بتاريخ طويل من المنافسة الشريفة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

يشهد عشاق كرة القدم موعدًا رياضيًا مثيرًا مساء اليوم الجمعة، الموافق 23 أغسطس 2024، حيث يستضيف ملعب حديقة الأمراء، معقل نادي باريس سان جيرمان، مواجهة نارية تجمع بين العملاق الباريسي ونادي مونبلييه. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ليشهد العالم كرة القدم مواجهة تجمع بين فريقين يختلفان في طموحاتهما وأهدافهما، ولكن يجمعهما الشغف الكبير بلعبة كرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي

يستعد عشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط لحضور مباراة النجوم بين باريس سان جيرمان ومونبلييه، والتي ستذاع حصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس. تعتبر بي إن سبورتس الوجهة الأولى لعشاق الدوري الفرنسي، حيث تقدم تغطية شاملة لكافة مباريات البطولة بجودة عالية وبأكثر من لغة. وسيكون عشاق النادي الباريسي على موعد مع متابعة نجومهم المفضلين وهم يخوضون هذه المواجهة المرتقبة على قناة beIN Sports HD 4.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مونبلييه

حراسة المرمى دوناروما خط الدفاع أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، نونو مينديز خط الوسط لي كانج، وان زئير إيمري، فيتينيا خط الهجوم عثمان ديمبلي، باركولا، كولو مواني

تاريخ مواجهات باريس سان جيرامان ومونبلييه

تُعد مواجهات باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي دائمًا مليئة بالتنافس والإثارة حيث تقابل الفريقان في 67 مباراة بالدوري حتى الآن، حيث حقق باريس سان جيرمان الفوز في 30 مباراة، بينما تمكن مونبلييه من الفوز في 14 مباراة، فيما انتهت 23 مباراة بالتعادل.

في الموسم الماضي، فرض باريس سان جيرمان سيطرته على المواجهتين، حيث انتصر في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، وتابع فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 3-1.

