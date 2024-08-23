نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانج إلى الخلود.. حساب الدوري السعودي يرحب بقدوم دبابة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت صفحة الدوري السعودي للمحترفين، بانضمام المالي أليو ديانج لاعب الأهلي إلى الخلود على سبيل الإعارة.

صفحة الدوري السعودي ترحب بقدوم دبابة الأهلي

وكتب الحساب الرسمي للدوري السعودي على فيس بوك: “من عملاق القارة الإفريقية الأهلي المصري إلى دوري روشن السعودي.. أليو ديانج ينتقل لصفوف نادي الخلود”.

وأعلن نادي الخلود السعودي عن التعاقد مع المالي أليو ديانج من نادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

واتفقت إدارة نادي الخلود السعودى مع الأهلي، على استعارة لاعب الوسط المالي أليو ديانج لمدة موسم، بقيمة 500 ألف دولار.

وكانت صفقة المالي أليو ديانج لفريق الخلود السعودي، مهددة بالفشل لعدم وجود سيولة مالية لإتمام الصفقة وهو ما جعل الخلود يتأخر في تسديد قيمة الصفقة التي تبلغ 500 ألف دولار مقابل الإعارة موسمًا.

ويبدأ فريق الخلود، مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي، بمواجهة نظيره فريق اتحاد جدة، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى.