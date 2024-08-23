نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يستعد لحسم التعاقد مع جوهرة إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، من حسم التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم، لتدعيم صفوف الفريق.

ليفربول يقترب من حسم صفقة برانثويت

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع جاراد برانثويت نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يستعد لتقديم عرض رسمي بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني مع إضافات تصل إلى 7 ملايين جنيه إسترليني لإقناع إيفرتون بالموافقة على رحيل مدافعه في الميركاتو الصيفي الحالي

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول، يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره برينتفورد، يوم الأحد المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.