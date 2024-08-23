نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة البرازيل لمباراتي الإكوادور وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لمنتخب البرازيل، دوريفال جونيور، عن قائمة اللاعبين المستدعاة للمباريات الدولية المقررة في شهر سبتمبر المقبل. يستعد المنتخب البرازيلي لخوض مباراتين ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث سيواجه كل من الإكوادور وباراجواي في 6 و10 سبتمبر على التوالي.

ولم تشمل القائمة لاعب برشلونة، رافينها، حيث قرر دوريفال جونيور استبعاده من التشكيلة خلال فترة التوقف الدولي.

يحتل منتخب البرازيل حاليًا المركز السادس في جدول التصفيات برصيد 7 نقاط من 6 مباريات.

قائمة منتخب البرازيل لمباراتي الإكوادور وباراجواي

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)، بينتو (النصر)، إيدرسون (مانشستر سيتي).

الظهير: دانيلو (يوفنتوس)، يان كوتو (بوروسيا)، جيلهيرمي أرانا (مينيرو)، ويندل (بورتو).

خط الدفاع: بيرالدو (باريس سان جيرمان)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، جابرييل (آرسنال)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: أندريه (فلومينسي)، برونو جيماريش (نيوكاسل)، جيرسون (فلامينجو)، جواو جوميز (ولفرهامبتون)، لوكاس باكيتا (وست هام).

خط الهجوم: رودريجو (ريال مدريد)، إندريك (ريال مدريد)، إستيفاو (بالميراس)، لويس هنريكي (بوتافوغو)، بيدرو (فلامينجو)، سافينيو (مانشستر سيتي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).