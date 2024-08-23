ريال مدريد يخسر 4 نجوم أمام بلد الوليد

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أحمد جودة - القاهرة - يخسر فريق ريال مدريد، خدمات 4 لاعبين أمام بلد الوليد في المباراة القادمة بمسابقة الدوري الإسباني موسم 2024-25.

ريال مدريد يفتقد 4 لاعبين أمام بلد الوليد

يستعد فريق ريال مدريد، لمواجهة نظيره بلد الوليد يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

ويغيب عن ريال مدريد، 4 لاعبين مؤثرين وهم؛ دافيد ألابا وإدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام بسبب الإصابة، بالإضافة إلى فيرلاند ميندي بداعي الإيقاف.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن اليوم الجمعة، عن إصابة جود بيلينجهام في ساقه اليمنى.

ومن المتوقع أن يفقد فريق ريال مدريد، خدمات جود بيلينجهام لمدة شهر تقريبًا إثر إصابته الأخيرة.