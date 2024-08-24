نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره إبسويتش تاون وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وحقق بطل الدوري فوزا ثمينا على حساب تشليسي بهدفين نظيفين ليواصل حملة الدفاع عن لقبه منذ الجولة الأولى.

بينما على الجانب الاخر سقط إبسويتش تاون في فخ الهزيمة أمام ليفربول وذلك بثنائية نظيفة ليبحث عن الفوز الأول.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام إبسويتش تاون في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والسادسة بتوقيت الإمارات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع للمواجهة

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي – روبن دياس – يوشكو جفارديول.

خط الوسط: ريكو لويس – كيفين دي بروينه – ماتيو كوفاسيتش – برناندو سيلفا – سافيو – جيرمي دوكو.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام إبسويتش تاون

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الانجليزي في مصر والشرق الأوسط.