نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد الأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع نظيره الأخدود اليوم السبت الموافق 24 أغسطس الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

موعد مباراة الهلال ضد الأخدود

تبدأ صافرة انطلاق مباراة الهلال والأخدود مساء السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأخدود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.