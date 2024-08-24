نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات أرسنال ضد أستون فيلا قبل موقعة اليوم.. تفوق الجانرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، في مواجهة قوية أمام نظيره أستون فيلا، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد أستون فيلا، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تاريخ مواجهات أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

والتقى فريق أرسنال مع نظيره أستون فيلا في 203 مباراة من قبل في جميع البطولات، فاز الجانرز في 88 لقاء، بينما حقق أستون فيلا الفوز عليه 69 مرة، وكانت نتيجة التعادل موجودة في 45 مواجهة.

أما في بطولة الدوري الإنجليزي، خاض فريق أرسنال 54 مباراة مع أستون فيلا، وانتصر الجانرز في 31 لقاء، بينما فاز أستون فيلا 10 مرات، وتعادل الفريقان في 13 مواجهة.