نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي كرة القدم الإسبانية عن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام اتلتيك بلباو، مساء اليوم السبت الموافق 24- 8- 2024، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الدرجة الاسباني.

موعد مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بلباو

تقام مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو مساء اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بالأسبوع الثاني من بطولة دوري الدرجة الإسباني "لا ليجا"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي3، التي تمتلك حقوق إذاعة المباراة بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي.