نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. الحضري يسخر من اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا، من اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، لقائمة “الفراعنة” في معسكر شهر سبتمبر والذي يتخلله خوض مباراتين أمام كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات المؤهلة إلى النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الحضري يسخر من حسام حسن

نشر عصام الحضري عبر حسابه بموقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، صورة لتصديه لركلة جزاء خلال مشاركته في إحدى المباريات، معلقًا: “هو أنا فين من اختيارات المنتخب!".

ويأتي تعليق الحضري، بعد استغراب البعض من قرار ضم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ثلاثي حراس مرمى الأهلي، لقائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

وينطلق معسكر منتخب مصر تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن، يوم 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر.

ويتخلل معسكر منتخب مصر، مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.